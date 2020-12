Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Toulon solide face aux Sharks Reuters • 12/12/2020 à 18:48







Toulon solide face aux Sharks par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi le Racing Club de Toulon faisait son entrée en lice dans la compétition européene de la Champions Cup en recevant le Sale Sharks. Les Toulonnais se sont imposés sur le score de 26-14 après un match bien maîtrisé dans lequel ils ont notamment mené 26-0. Une victoire importante qui permet aux Racingmens de prendre la tête de son groupe devant les Scarlets et Bordeaux. Prochain match dans la compétition pour les Toulonnais avec un choc en déplacement contre les Scarlets. Les visiteurs du jour affronteront eux Edinburgh dans leur stade.