Reuters • 21/11/2020 à 21:44







Tottenham surprend Manchester City par Samuel Messberg (iDalgo) Manchester City se déplaçait sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium de Londres ce samedi après-midi pour le compte de la neuvième journée de Premier League. Les Mancuniens ont été surpris par les joueurs de José Mourinho notamment en étant cueillis à froid par Heung-Min Son dés la cinquième minute. Après avoir tout donné pour égaliser, c'est Giovanni Lo Celso qui est venu sceller la victoire une minute après son entrée à la 65ème. Tottenham prend donc la tête de la Premier League, huit points devant leurs adversaires du soir qui pointent à la dixième position du championnat. Prochain match contre l'Olympiakos mercredi pour les joueurs de Pep Guardiola alors que Tottenham recevra Ludogorets jeudi. De son côté Aston Villa s'est incliné contre Brighton sur le score de 2-1.