information fournie par So Foot • 03/09/2022 à 18:17

Tottenham s'impose avant de retrouver l'OM, Chelsea se rassure et Brentford s'amuse

Malgré une légère frayeur en fin de rencontre, Tottenham s'est imposé sans trop de difficultés face à Fulham avant d'affronter Marseille en Ligue des champions. En revanche, Chelsea a eu beaucoup plus de mal à se défaire de West Ham et peine à se montrer rassurant. Dans les autres rencontres de ce multiplex de la 6e journée de Premier League, Brentford s'est offert un feu d'artifice face à Leeds, Bournemouth a montré du caractère à Nottingham Forest et Newcastle et Crystal Palace ont offert un spectacle sans but.

Chelsea 2-1 West Ham

Tottenham 2-1 Fulham

Maxwel Cornet aurait pu être le héros de West Ham. Après avoir trouvé le poteau de la tête sur son deuxième ballon du match (87), il a cru offrir le point du match nul d'une frappe rageuse. Mais la VAR, considérant que Jarred Bowen avait commis une faute sur Édouard Mendy, a douché lesqui repartent bredouilles de Stamford Bridge. Après un premier acte insipide, les Blues se font pourtant surprendre par les leurs adversaires londoniens sur une intervention trop légère de Mendy sur corner, dont le dégagement du poing revient droit sur Declan Rice. L'international anglais n'a alors plus qu'à remettre la gonfle devant le but pour Michail Antonio. Mais grâce au coaching payant de Thomas Tuchel et à la vista de Ben Chilwell, lesrenversent la rencontre. L'international anglais égalise d'abord sur un coup de génie en glissant le ballon entre les jambes de Łukasz Fabiański (1-1, 76e) avant de délivrer un centre parfait pour Kai Havertz. Une victoire qui va faire beaucoup de bien à Tuchel, chahuté ces dernières semaines.