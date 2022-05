Tottenham revient en trombe sur Arsenal

Grâce à un doublé d'Harry Kane ainsi qu'un but de Son Heung-min, Tottenham a écrabouillé Arsenal pour revenir à un point de la quatrième place de Premier League et de son adversaire du jour. Réduits à dix à la demi-heure de jeu, les Gunners ont donc gaspillé leur joker et risquent de sentir le souffle des Spurs jusqu'à la fin de la saison.

Tottenham 3-0 Arsenal

Quand les mauvaises nouvelles s'enchaînent...

Objectif : limiter la casse

Le temps a beau passer inexorablement, il y a des choses qui ne changent pas. Des habitudes qu'on pensait envoler, et qui reviennent finalement de manière inlassable. Des coutumes qu'on croyait révolues, et qui signent constamment leur retour. La présence décisive de Kane ou l'absence malheureuse d'Arsenal dans les gros matchs, par exemple. La preuve avec cette large victoire importante de Tottenham contre lesavec un doublé de l'attaquant anglais lors de la 22journée en retard de Premier League, dans une confrontation qui relance le suspense quant à une quatrième place tant désirée. Cinquièmes, lessont en effet revenus à un petit point de leurs adversaires du jour et peuvent donc encore croire à la zone Ligue des champions.Difficile de cibler le tournant du match, si tant est qu'il y en ait un seul. Toujours est-t-il que Tottenham fait plutôt rapidement la différence en première période, Kane transformant un penalty concédé par Cédric pour une charge sur Son vingt grosse minutes après le coup d'envoi. Le début du cauchemar, pour Arsenal. Car à la demi-heure de jeu, en dépit d'une double occasion ratée par Kane et Emerson, Holding laisse ses partenaires à dix en raison d'un deuxième carton jaune sanctionnant un coup au visage de Son. La suite ? Le doublé de Kane, meilleur buteur de l'histoire de ce derby du nord de Londres avec treize réalisations grâce à une tête plongeante sur corner, une nouvelle opportunité gâchée par Emerson et une parade de Lloris devant Nketiah juste avant l'entracte.2-0 à la pause, donc, puis très vite 3-0 : au retour des vestiaires, c'est cette fois Son qui trouve le