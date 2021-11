Tottenham-Nuno Espirito Santo : l'ennui dure quatre mois

Moins de 48 heures après une nouvelle défaite cinglante contre Manchester United (0-3), Tottenham, englué dans le ventre mou de Premier League, a décidé de se séparer de son entraîneur Nuno Espirito Santo. Un choix fort pour tenter d'insuffler un nouvel esprit à un effectif en cruel manque d'inspiration cette saison et qui paye une mauvaise gestion interne.

Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

La meilleure défense n'est pas toujours l'attaque

Bien plus qu'un match entre deux (supposées) grosses écuries de Premier League, l'affrontement entre Tottenham et Manchester United ce samedi se présentait comme le match de la dernière chance pour Nuno Espirito Santo et Ole Gunnar Solskjær, deux entraîneurs en grand danger après un début de saison bien en deçà des attentes. Un duel qui a finalement tourné à la démonstration en faveur des, facilement vainqueurs d'une équipe qui n'a même pas proposé la moindre opposition pendant 90 minutes. Le pauvre Nuno Espirito Santo semblait lui-même sans envie lors de la conférence de presse d'après-match., lâchait-il totalement abattu.Un problème de compréhension ou de méthode ? Le capitaine abandonné préférait alors ne pas trancher :Ledu club londonien s'est chargé de décider pour lui en montrant la porte à l'ancien manager de Wolverhampton ce lundi quatre mois jour pour jour après sa nomination.Pourtant, avec trois victoires lors des trois premières journées, dont un succès de prestige face à Manchester City en ouverture de la saison, et un trophée d'entraîneur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com