Tottenham-Leicester : Heung-min Son, l'orgueil piqué au vif

En délicatesse depuis le début de saison, Heung-min Son a profité de la réception de Leicester (6-2), dernier de Premier League, pour se refaire la cerise. Une grosse demi-heure de jeu, un triplé en moins de quinze minutes et les esquisses d'un sourire retrouvé qui fait le bonheur de Tottenham.

La réponse à Antonio Conte

La mine renfermée, le regard dans le vague et une place inhabituelle sur le banc. Ce samedi ne s'annonçait pas des plus radieux pour Heung-min Son. Mais une fois entré sur le rectangle vert à la 59minute de jeu, alors que Tottenham menait 3-2 face à Leicester, la fin de journée du Sud-Coréen s'est éclaircie : quatorze minutes pour se distinguer, puis treize pour planter un triplé. Et quel triplé ! À la 73minute, bien aidé par le travail de sape de Rodrigo Betancur, Son traverse la moitié de terrain adverse avant de décocher une banderille, à vingt mètres des buts de Danny Ward, qui termine dans la lucarne droite. Dix minutes plus tard, Harry Kane décale le cuir sur la droite pour son compère d'attaque. Libre, Son illumine le Tottenham Hotspur Stadium d'un enroulé du pied gauche clinique. Pas rassasié et soucieux de respecter l'adage "jamais deux sans trois", l'ancien joueur du Bayer Leverkusen régale à nouveau deux minutes plus tard - cette fois-ci aidé par les grands compas de Pierre-Emile Højbjerg - et trompe une troisième fois Ward, un poil trop court. Un temps annulé pour une position de hors-jeu, le pion est finalement validé par la VAR pour le plus grand plaisir deset leur manager Antonio Conte, tout heureux de retrouver le vrai Heung-min Son, celui qui terrifiait l'Angleterre l'an passé (23 buts en 35 matchs de championnat).Le Son que Tottenham voyait errer depuis le début de la saison était en revanche nettement moins conquérant. Huit rencontres, toutes débutées comme titulaire, pour une seule passe décisive contre Southampton lors de la première journée. Faiblard, voire inquiétant pour un joueur de la trempe de l'international sud-coréen (100 sélections, 32 pions). Ce qui avait poussé Antonio Conte à lâcher un petit taquet déguisé envers son joueur., abondait le coach italien en conférence de presse d'avant-match.