Tottenham, le Conte de Noël

Depuis l'arrivée d'Antonio Conte en remplacement de Nuno Espírito Santo, Tottenham revit et n'a pas perdu un seul match de Premier League. De quoi croire au Top 4 pour les Spurs, qui sont en train de passer de bonnes fêtes après avoir vécu une année 2021 compliquée.

L'Europe, ça dégage !

L'anecdote, pas forcément connue de tous, s'est transformée en rituel à mesure du temps passé et des clubs traversés. Elle concerne un homme à part, qui n'a pas une seconde à perdre quand il débarque sur un banc, et elle est répétée par plusieurs bouches de joueurs soumis à la dure loi du nouveau maître : lorsqu'Antonio Conte arrive, le labeur démarre dès les premières heures. ", raconte par exemple Pedro Kamata, qui a connu l'entraîneur à Bari puis en Toscane." Même son de cloche chez Gaël Genevier, qui l'a aussi rencontré à Sienne : "Dès lors, comment s'étonner d'apercevoir Tottenham en pleine forme en cette fin d'année quand on sait que Conte y a remplacé Nuno Espírito Santo il y a moins de deux mois ? Connu pour obtenir des titres et des résultats immédiats, l'Italien n'a pas été choisi par hasard et est resté fidèle à sa réputation en interdisant directement un tas de mauvaises manies alimentaires à ses poulains. Les séances intenses ont remplacé les pauses sandwichs, la haine de la défaite a suppléé un goût trop faiblard pour la victoire et les ordres ont fait disparaître les suggestions. Résultat : une invincibilité en Premier League (quatre victoires, deux nuls), quatreen six journées et une ambition retrouvée. Avant 2022 et un déplacement à Southampton ce mardi, lessont en effet remontés en cinquième position avec six points de retard sur le Top 4 (mais aussi trois rencontres de moins au compteur).La griffe Conte se remarque jusque dans les actualités européennes, où les Londoniens n'ont franchement pas brillé avec notamment une défaite humiliante sur le terrain du NŠ Mura et une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com