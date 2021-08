Tottenham et Son surprennent Manchester City

Pour le retour du public au Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs de Nuno Espírito Santo ont frappé un grand coup en mettant au tapis le champion d'Angleterre en titre sur une action de génie de Son (1-0). Même privé de Harry Kane, Tottenham sait gagner, et avec la manière.

Tottenham 1-0 Manchester City

Et je coupe le Son...

Dans un Tottenham Hotspur Stadium en folie, les joueurs de Nuno Espírito Santo ont joué un mauvais tour au champion d'Angleterre en titre (1-0), émoussé en seconde période et décevant après la défaite lors du Community Shield, samedi dernier. Malgré quinze bonnes minutes, le collectif dess'est effrité et a été puni en contre par Heung-Min Son, qui a fait oublier l'absence de Kane, pisté par City.Comme attendu, Manchester City prend d'entrée les commandes du match. Lesmonopolisent le ballon (79% de possession dans le premier quart d'heure !) mais ont du mal à se montrer véritablement dangereux devant le but de Lloris. Auteur d'un bon début de match, Grealish tente de percuter et d'amener de la vitesse. C'est d'ailleurs sur l'une de ses percées que City obtient un bon coup-franc, mal exploité par Gündogan. Les champions d'Angleterre continuent d'appuyer mais n'arrivent pas à cadrer, à l'image de Fernandinho, qui ne profite pas d'une mauvaise sortie du portier français pour ouvrir la marque. Côté droit, Mahrez est tout aussi malchanceux, sa reprise acrobatique s'envolant dans les tribunes. Dominés et étouffés par le pressing mancunien, lesprocèdent en contre mais manquent de tranchant, Son en pôle. L'attaquant coréen gâche quatre opportunités de glacer les hommes de Guardiola, dont deux juste avant la pause. Son compère en attaque Lucas tombe lui sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com