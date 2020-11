Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Tottenham et Arsenal s'imposent, Naples rend hommage à Maradona par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait la quatrième journée d'Europa League avec quelques favoris au programme. C'est le cas notamment d'Arsenal vainqueur 3-0 à Molde grâce à Pépé, Nelson et Balogun. Mais aussi de Tottenham vainqueur aisément de Ludogorets 4-0 afin de prendre une option sur la qualification. Leicester est quant à lui aller chercher le point du nul après un match fou à Braga 3-3. De son côté, le Napoli en deuil de Diego Armando Maradona, s'est imposé 2-0 contre Rijeka dans son stade tout récemment nommé en honneur du récent défunt. L'AS Roma s'est aussi imposé sur le score de 2-0 en Roumanie contre Cluj.