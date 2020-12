Tottenham broie Arsenal

Deux contre et deux buts signés Son et Kane ont suffi à Tottenham pour briser une équipe d'Arsenal impuissante de bout en bout ce dimanche. Inquiétant pour les Gunners, qui réalisent un début de saison décidemment catastrophique.

Le mur du Son

L'impuissance est un sentiment terrible. Surtout quand elle s'éternise, tel un mauvais démon qui vous poursuit comme une malédiction. On ne sait pas si Mikel Arteta est marabouté, mais une chose est sure: Arsenal réalise le pire début de saison de son histoire, depuis la création de la Premier League en 1992. Une mouise épaisse dans laquelle lesse sont encore un peu plus enfoncés, en se laissant dominer 2-0 par desimpressionnants de réalisme et de solidité.Petit rayon de soleil du week-end : leaccueille 2000 supporters pour ce, qui retrouve un peu de voix ce dimanche. C'est néanmoins Arsenal qui a décidé de faire le plus de bruit dans le premier quart d'heure. Lestentent de bidouiller la serrure adverse en utilisant les montées de Bellerin et Saka sur les ailes, mais rien n'y fait: lesmaitrisent derrière et attendent le bon moment pour couper le sifflet aux gars d'Arteta. Ce qui ne pas tarder, quand Harry Kane fait le ménage en pivot, pour lancer Son dans la profondeur. Quelques pas félins, un petit coup d'œil malin et le Coréen signe un tir enveloppé supersonique aux 20 mètres, qui laisse Leno baba sur ses appuis. Arsenal en perd son latin, se met à balbutier à chacune de ses offensives et Tottenham peut réduire au mutisme son rival juste avant la pause. En contre, encore une fois. La chose est simple, mais superbement efficace: Aurier est à la récupération, Son à la passe et Kane à la finition, alors que l'Anglais envoie une chiche monumentale Lire la suite de l'article sur SoFoot.com