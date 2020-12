Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Tottenham bat Arsenal et redevient leader Reuters • 06/12/2020 à 19:29







Tottenham bat Arsenal et redevient leader par Léo De Garrigues (iDalgo) Vainqueur d'Arsenal (2-0) lors du North London Derby, Tottenham retrouve la première place du championnat d'Angleterre. Dès la 13e minute, Heung-min Son a ouvert le score d'une frappe enroulée de 25 mètres. Passeur décisif sur l'ouverture du score, Harry Kane a profité d'un service de son coéquipier coréen pour mettre les Spurs à l'abri juste avant la mi-temps. En contre-attaque, l'Anglais a envoyé un missile sous la barre transversale de Bernd Leno. Grâce à ce succès, Tottenham repasse devant Chelsea et prend deux points d'avance sur les Blues. Arsenal s'enlise à une inquiétante 11e place, à 11 points de la tête du championnat.