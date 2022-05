Tottenham-Arsenal : bien plus qu'un derby

Traditionnellement, le North London Derby opposant Tottenham à Arsenal est l'une des affiches les plus chaudes d'Angleterre. Mais ce jeudi soir, c'est un match à mort avec une qualification pour la prochaine Ligue des champions en ligne de mire qui se profile. De quoi ajouter du piment entre les deux formations londoniennes.

Tottenham Arsenal 12/05/2022 à 20h45 Premier League Diffusion sur

Golden ticket, retrouvailles et suprématie londonienne

La Premier League sait comment offrir du spectacle et du suspense à ses spectateurs chaque année. Tandis que Manchester City et Liverpool s'empoignent pour le titre et que la lutte pour le maintien est intense entre Everton, Burnley et Leeds, un autre enjeu déchaîne presque plus les passions outre-Manche, et plus particulièrement à Londres : la quatrième place du championnat, dernier strapontin pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Un combat acharné qui n'implique plus que deux équipes depuis que West Ham et Manchester United ont lâché prise : Tottenham et Arsenal. Deux rivaux historiques, deux publics qui se détestent et qui se retrouvent ce jeudi soir au Tottenham Hotspur Stadium. Et si cette enceinte se fait gentiment taquiner, car elle serait similaire, vu de haut, à une cuvette de toilette, rien n'indique que cette affiche sera à jeter. Au contraire.Au-delà de l'enjeu historique évident de ce derby, gare à celui qui aurait la mauvaise idée de perdre, et en particulier Tottenham. Malgré un bon point gratté contre Liverpool le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com