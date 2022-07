Tottenham 1972, la classe européenne

Charpentés par le commandement et la science tactique de leur emblématique manager Bill Nicholson, les Spurs remportaient la première Coupe de l'UEFA de l'histoire en 1972. Le point culminant du premier âge d'or du club londonien, entamé au début des années 1960.

Bill Nicholson, roi du "push and rush"

"Avec la foule derrière nous, je pense qu'on jouait le football le plus excitant qu'on ait vu au club dans les années 1970." Martin Chivers

La saison 1971-1972 débute, et le football européen est sur le point de se réformer. L'archaïque Coupe des villes de foires, une compétition européenne qui voyait uniquement s'affronter les clubs issus de villes hôtes de foires internationales, est supprimée, et l'UEFA décide de la remplacer par une autre compétition, plus attrayante, plus moderne aussi, la Coupe de l'UEFA. Celle-ci voit alors se confronter les équipes les mieux classées des différents championnats européens, à l'exception des champions (qui participent, eux, à la Coupe d'Europe des clubs champions) et des vainqueurs de coupe nationale. C'est donc Tottenham, troisième du championnat anglais en 1971, qui fera partie des premiers représentants britanniques à concourir pour l'obtention de ce nouveau trophée.À l'époque, les, champions d'Angleterre en 1961, ont des airs d'outsiders : régulièrement classés dans le haut du tableau de la première division britannique, lessont craints et respectés grâce à leur entraîneur, le charismatique Bill Nicholson. Cet ancien joueur de Tottenham, qui entraîne le club depuis 1958, est tenant d'un style de jeu, le, qui privilégie les passes courtes, le mouvement, les permutations et les courses offensives. De quoi trancher avec la tactique alors prisée par de nombreux clubs anglais, le, un style de jeu physique et direct, qui favorise le recours aux passes longues vers les joueurs offensifs. Le football pratiqué par Tottenham va immédiatement faire ses preuves sur le plan continental : lescommencent leur campagne en Coupe UEFA en pulvérisant le club islandais du ÍBK Keflavík (6-1, 9-0).La seconde manche de la compétition, face au FC Nantes, s'avérera sans surprise beaucoup plus épineuse. Troisièmes de Division 1 en 1971, les Nantais tiennent leur rang à La Beaujoire (0-0), alors que les Anglais ne parviennent pas à développer leur football habituel. Exaspéré par la pauvreté du jeu déployé par ses hommes