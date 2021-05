Top des applis pour gérer son budget mensuel...

De nos jours, il existe des applications pour à peu près tout et n'importe quoi, à tel point qu'il faut bien reconnaître qu'une certaine partie d'entre ces dernières sont purement et simplement inutiles ou parfaitement accessoires. Néanmoins, au milieu de cette foule dense d'applications pour faciliter la vie quotidienne, il en existe aussi qui vont véritablement vous apporter quelque chose, quel que soit leur thème. Notre contenu du jour va se pencher sur cette dernière catégorie, d'applications utiles et tout spécifiquement dédiées à la gestion de votre budget. Il en existe pléthore, si bien que nous avons pris le parti de vous faire une petite sélection grâce à laquelle vous saurez mieux choisir et vous téléchargerez vraiment une application bien faite, intuitive et qui vous donnera ce coup de pouce que vous attendez d'elle. Si vous êtes prêt, alors nous pouvons commencer...

Le temps du petit carnet ou de l'énorme livre de compte est bel et bien révolu... Désormais, outre certains logiciels pour ordinateurs vraiment extrêmement pointus, les développeurs ont créé des applications super pratiques qui vont vous permettre de tout contrôler de manière intuitive et en un rien de temps... Dépenses, rentrées d'argent, statistiques, graphiques, tout est là, et en plus, la plupart de ces applications peuvent être directement connectées sur votre compte en banque, alors, qu'attendez-vous pour en adopter une ?

Vous occuper vous-même de vos services bancaires, c'est désormais possible, et sans forcément se noyer dans des colonnes de chiffres imbuvables, mais pour ce faire, encore faut-il se tourner vers les bonnes applications.

1/ Linxo

Alors que cette application peut de prime abord apparaître comme très simple, il faut savoir que les 3 millions d'utilisateurs bénéficient par son biais de puissants algorithmes pour leur permettre le classement de leurs dépenses, des prévisionnels à 30 jours, la centralisation de leurs différents comptes en banque et tout un tas d'autres choses encore.

Le design de l'application est extrêmement ergonomique, intuitif et épuré, si bien que la prise en main ne requiert qu'un minimum de temps et quasiment aucune connaissance en termes de gestion. L'objectif des développeurs s'est vraiment axé autour de l'idée qu'il fallait rendre la lecture des bilans très simple, si bien que presque tout peut être affiché sous forme de graphiques très simples mais parfaitement adaptés et très instructifs. Prévisionnel de fin de mois, catégorisation automatique et personnalisable des postes de dépense, possibilité de regrouper ses comptes (pro, commun, personnel....), notifications des opérations en temps réel, historiques variées, synthèses, possibilité d'exporter vos données sous différents formats, Linxo vous propose vraiment tout un arsenal de possibilités.

Les utilisateurs pouvant donner leur avis, l'application a connu pas mal d'évolution et elle s'est donc rapprochée de ce que les gens attendaient au fil du temps. Notez enfin que Linxo est une application très sécurisée puisqu'elle applique les mêmes standards de sécurité que les plus grandes banques françaises. En outre, elle est « adossé » au premier groupe bancaire français, mais demeure malgré tout indépendante dans son fonctionnement.

2/ Wallet

Le terme « Wallet » signifie « Porte-feuille » en anglais et cette application remporte un succès immense, avec pas moins de 5 millions de téléchargements ! Assez intuitive de prime abord, elle peut aussi s'avérer très pointue pour peu que vous la sollicitiez sur la profondeur. En quelques clics, vous allez pouvoir éditer toutes sortes de rapports, structurer vos budgets, accéder à vos comptes en banque directement, gérer votre argent, etc. A l'aide de l'ensemble de ses services, rien de plus facile que d'anticiper vos sorties ainsi que vos rentrées d'argent et ainsi de mettre sur pied un prévisionnel à la fois fiable et cohérent. Toute une panoplie de fonctionnalités qui vont vous permettre d'effectuer des comparatifs sur les périodes précédentes pour mieux vous situer, de catégoriser vos dépenses et vos recettes etc.

L'équipe de développement est très à l'écoute et a très largement fait évoluer son produit avec le temps et les remarques des utilisateurs, si bien que désormais elle fait partie des applis les plus utilisées et les plus plébiscitées. Parfaitement sécurisée, elle est aussi accessible via son ordinateur, ce qui lui confère une ergonomie sans doute un peu supérieure à la plupart de ses concurrents du marché.

3/ Monefy

Voici de toutes les applications que nous allons vous présenter, sans doute la plus simple et la plus accessibles à celles et à ceux qui n'y connaissent absolument rien et qui ne désirent que le minimum du nécessaire (même si l'appli est capable de pousser un peu plus loin que cela, ne la réduisons pas à ce qu'elle n'est pas...) pour tenir les cordons de leur bourse. En quelques clics, vous vous apercevrez que l'interface est hyper intuitive et que l'ergonomie d'ensemble pointe vers une facilité d'utilisation qui plaira au plus grand nombre. En outre, vous allez aussi trouver que le design est soigné et l'accent a été mis sur l'esthétique pour le confort des yeux ; non seulement le visuel est attrayant (avec des couleurs pastels très agréables), mais les fonctionnalités proposées sont utiles et relativement complètes.

Les concepteurs ont tâché de travailler sur une lisibilité facile, ce qui amène l'application à vous fournir pas mal de diagrammes et de graphiques qui parlent au premier coup d'œil (notamment un diagramme circulaire reprenant vos dépenses par catégorie et qui est juste parfait). A partir de ce graphique, vous pourrez ajouter, retrancher des dépenses et avoir une vue d'ensemble plutôt précise et parlante.

Sans aller jusqu'à être ludique (car ce n'est pas l'objectif...), cette appli vous donnera l'impression de gérer votre budget sans effort et vous le ferez avec d'autant plus de plaisir que le visuel fera que ce ne ressemblera plus à une véritable corvée.

4/ Expense IQ Money Manager

Après avoir pris le temps de parler de l'application la plus simple, basculons sur celle qui, au contraire, semble être la plus complète pour ce qui est de la gestion de votre budget, à défaut d'être la plus populaire.

Grâce à cette application qui a pensé absolument à tout, il va vous être possible de contrôler votre budget (par catégorisation des dépenses et en temps réel évidemment...), d'accéder à vos comptes bancaires directement, de configurer différents types de virements entre vos comptes (unique, répété, etc.). Mais Expense IQ va bien plus loin encore, dans la mesure où l'application va vous permettre de scanner directement vos tickets de caisse, vos factures, elle va aussi vous donner la possibilité de tenir à jour la gestion de vos chéquiers ; vous pourrez en outre envoyer factures ou les télécharger directement depuis l'application, ce qui est un gain de temps et d'espace qui n'est sans doute pas négligeable pour celles et ceux qui ont une tendance à très souvent effectuer des opérations sur leurs comptes.

Même si la prise en main des fonctionnalités les plus poussées peut prendre un peu de temps, Expense IQ demeure malgré tout relativement intuitif pour c qui est des fonctions les plus basiques, alors ne prenez pas peur et creusez petit à petit pour découvrir tout ce que l'application peut vous offrir en termes de services, c'est proprement étonnant.

5/ BUDGEA

BUDGEA est une application elle aussi très sérieuse qui s'appuie sur des fonctionnalités très complètes et sur une équipe de professionnels qui connaissent le métier sur le bout des doigts. Elle offre une garantie absolue s'agissant de la sécurisation de vos données, mais met un point d'honneur à proposer tout un tas de valeurs ajoutées aux utilisateurs et pour ce faire, elle est à l'écoute et n'a eu de cesse d'évoluer pour tendre vers quelque chose de plus en plus puissant, de plus en plus joli en terme d'esthétique, et de plus facile à prendre en main

Grâce à BUDGEA, vous allez très facilement pouvoir suivre les différents postes de vos dépenses, vous allez pouvoir automatiquement catégoriser les transactions effectuées, vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de votre portefeuille patrimonial, vous serez informé en temps réel de vos soldes et des transactions en cours, et vous pourrez accéder à un historique total et très détaillé (non limité dans le temps), avec la possibilité de l'exporter sur Excel.

La grande force de BUDGEA est d'offrir la capacité de joindre vos documents justificatifs à chaque poste (factures, etc.) mais aussi de permettre l'initiation de tous vos paiements, ce qui est plus que pratique pour une tenue de compte rigoureuse et maîtrisée.

Plus de 200 établissements bancaires et un grand nombre d'utilisateurs plébiscitent cette application et ce n'est pas un hasard ; pour plus d'ergonomie, sachez qu'il existe aussi un site internet sur lequel vous pourrez vous connecter depuis votre ordinateur.

Pour conclure :

Comme nous l'avons dit en introduction, il existe vraiment un grand nombre d'acteurs sur le marché des applications dédiées à la gestion de votre budget, si bien qu'il nous a fallu faire un choix plus ou moins arbitraire dans une véritable jungle luxuriante. Vous pouvez tout à fait prendre le temps de faire votre propre recherche sur le net pour trouver l'application de vos rêves, si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi notre sélection, néanmoins sachez que vous allez trouver de tout. La fourchette de prix est vraiment très large et nous sommes restés sur des applications qui sont soit gratuites, soit relativement peu onéreuses, mais qui offrent malgré tout des services de très bonne facture (si vous nous permettez l'expression!). N'hésitez pas aussi à lire les commentaires des utilisateurs, car très souvent cela reflète plutôt bien la réelle teneur et la qualité globale de l'application concernée, et dites-vous bien que désormais, surtout dans ce genre de domaine, les consommateurs sont absolument sans filtre et sans concession !