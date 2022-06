Top chef saison 13 : les notes de la finale

Le train fou de cette saison 13 finit sa course au George V, dans une finale opposant deux chefs oppos├ęs dans le style, l'attitude offensive et le rapport aux frites : Louise et Arnaud.

Composition des équipes

Ça y est : c'est la finale. Et si nous y avions prévu la présence de Louise dès l'épisode 10, cela n'a pas été le cas pour Arnaud, dont le vol à basse altitude, à ras de corons et monticules, était passé sous nos radars. Leur point commun ? Au-delà de leurs mains tatouées, tout au long de la saison les deux candidats ont eu la particularité d'être assez constants dans leurs styles, retrouvés à l'identique et sans coup de génie devant les 80 volontaires de la Croix-Rouge.Pour Louise, une cuisine gourmande de produits à la saveur marquée, aux influences japonaises et autres gimmicks (câpres frites, anguille fumée, haddock, dashi...). Une cuisine qui ne révolutionne jamais la technique, mais s'inscrit bien dans l'époque, n'oublie jamais le plaisir, se pare de quelques enjeux. Pour Arnaud, une approche plus professionnelle, une habitude du gastronomique à gros volumes, une cuisine toujours délivrée proprement, avec des influences belges flirtant parfois avec le plat mascotte. En smoothie ou en plat gastro, il aura décliné la moule frites sous toutes ses formes.En finale, Louise a fait du Louise, en gardant une formation plutôt dédiée à l'attaque, mais sur des territoires qui lui sont très familiers. Arnaud, lui, a fait du sous-Arnaud très défensif en 5-3-2, nous servant une fois de plus une cuisine très belge (et malgré son attrait, elle n'a pas la profondeur du reste du monde), dont l'absence totale d'audace obligeait à la perfection du début jusqu'à la fin.Comme dans le pire de nos souvenirs scolaires, les deux chefs ont nommé tour à tour leurs équipiers dans le pool des anciens candidats. Les deux compositions sont plutôt comparables, avec leurs proportions équivalentes de techniciens, originaux et chats noirs. Malgré son terrible accident de coiffure, Lilian est nommé second pour Arnaud, qui optera pour une organisation méga escoffienne tout au long de la finale, avec son lot de capitaines, sauciers et artilleurs doigts sur la couture à chaque poste. Louise, pourtant habituée à une brigade 100% féminine, se résout à opter pour une équipe 100% mecs à ses côtés, et confie généreusement Lucie Sympa à Arnaud,