Top Chef saison 13 : Les notes de l'épisode 9

On est à mi-parcours de la saison, ce qui équivaut en heures de bureau à un jeudi 11 heures : tout le monde bosse, avec un foie frais.

Épreuve 1 : Mamma Mia ! (Abats)

Premier twist :

Deuxième twist qui n'en sera finalement pas un :

Thibaut et Louise : la langue Le duo est très à l'aise avec cet organe, virent les aphtes à l'économe et mitonnent un terre-mer sauce ravigote, bouillon d'algues à l'ail et dashi. Hélène Darroze leur déconseille l'huître pour accompagner l'abat, ils optent alors pour l'anguille fumée, grasse et puissante, laquée d'une huile salicorne-cresson, qui fera mouche. Un beau job, apprécié par Cachot.



Deuxième place, Thibaut et Louise qualifiés pour l'épisode 10.









On n'est pas passé loin de la soupe de langue.





Lucie et…

Adrien Cachot, le candidat préféré des Français, revient en état de grâce du côté du jury cette fois, pour proposer de cuisiner cœur, foie, langue et bonnet (le deuxième pré-estomac des ruminants) que les candidats choisiront au hasard.Lilian s'est éclipsé pour des raisons personnelles, et Wilfried revient d'entre les morts, remonté comme un coucou.les dégustations franchiront un premier barrage auprès d'un jury de téléspectateurs qui ne servira absolument à rien puisque tous les plats seront validés. Décidément, l'époque est aux barrages fragiles.À ce sujet, pourquoi a-t-on autant envie de claquer les gens du public lorsqu'ils apparaissent dans, que ce soit dans la guerre des restaurants, la finale ou des épreuves comme celle-ci ? On a peut-être le même réflexe que lorsque l'on croise des Français à l'étranger : ils nous ressemblent, et ça nous énerve. Les civils danssont comme nous, à juger gratos, ils brisent notre immersion et nous rappellent brusquement que nous non plus, nous ne sommes pas chefs : ces têtes à claques, c'est juste nous le mercredi soir, mais habillés pour sortir.