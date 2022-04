Top Chef saison 13 : Les notes de l'épisode 8

Un épisode qui prend le GIEC en clé de bras et lui peint le visage en clown, tout en nous faisant croquer des meringues aux champignons. Bref, presque un classique de cette saison 13.

Épreuve 1 : Cuire un fruit de façon zinzin

Sébastien On aimerait vous donner plus d'informations sur son plat, une banane en croûte de miel (enfin miel, bien bien dilué) et son carpaccio de bananes glacées, mais le montage en a décidé autrement, tirant à l'infini sur le jeu de mot "banane - bonne humeur", à base de rires d'Etchebest et de Philippe Katerine, jusqu'à l'hypnose. Point supplémentaire pour la glace à l'oseille, complètement en accord avec cette saison (avec une petite boule de langoustine, on ne dit pas non).



Sébastien troisième.









Une fois la banane mangée, disposez les kleenex. #zérogachis





Lucie On a frôlé l'apoplexie. Lucie méritait-elle de se qualifier pour l'épisode 9 ? Oui : elle en a le niveau et a effectué un parcours solide. Mais sur cette épreuve, c'est l'exclusion qu'elle méritait, pour une arnaque à la taxe carbone qui…

