Top Chef saison 13 : Les notes de l'épisode 7

La guerre des restos, c'est une pré-finale de Top Chef. Un camp de base que beaucoup de candidats se fixent comme objectif personnel dans l'aventure, à défaut de la gagner.

Resto 1 : La Marrante, chez Sébastien, Lilian et Thibaut

Le concept "Dans une ambiance fleurie et galactique, dégustez une cuisine 100% végétale de l'entrée au dessert. Mais ce n'est pas parce que l'on est végétal que l'on est triste : regardez le jeu de mot dans notre nom ! Elle est pas bonne, celle-là ? Vous l'avez ?"







Le style La Marrante aurait pu bien fonctionner en mode gastro végétalisant, bois clair, velours et fleurettes dans cette configuration bistro. Mais le crush de Sébastien sur un stormtrooper au dépôt déco, et un nom-calembour digne de Bruno Vandelli coûteront non seulement l'unité de la salle, mais aussi l'ouverture même du restaurant, décliné par François-Régis Gaudry.









Un parquet aux vibes d'avant/après, mais en même temps.





Le menu Pas de regrets : si la réalisation semblait sérieuse et inspirée (feuille à feuille de coco et daikon, chou rouge rôti et sa réduction corsée végétale, carbonara de courge mangue passion), le menu, pour un restaurant végétarien ++, manquait de grosses baffes en smoking.











La collab Les trois chefs ont bien fonctionné, mais laisser Sébastien en charge de la direction artistique a été une erreur : son lapin en poudre de carottes à l'épisode 1 était déjà un red flag . Thibaut…

La guerre des restos, c'est aussi le moment où se scelle notre affection pour les candidats, c'est l'épreuve de vérité où se révèle le cast de chaque saison dans ce simulacre de réel entre sueur et beurre fondu. Et cette fournée 2022, emmenant trois trinômes à Saint-Maur-des-Fossés, était à l'image de la saison - enjouée, bizarre et talentueuse dans ce bizarre.