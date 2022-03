Top Chef saison 13 : Les notes de l'épisode 6

Après nous avoir trimbalés d'épreuve en épreuve toutes aussi rocambolesques les unes que les autres sur la saison, la simplicité de ce sixième épisode vient nous rincer la bouche et l'esprit.

Épreuve 1 : Battre Pairet et Etchebest sur du champignon

Le plat d'Etchebest Des penne d'infusion de cèpes séchées farcies d'une duxelle de champignons, crémeux de champignons au vin jaune et petits croûtons à l'ail. Décidément, Etchebest aime bien farcir les pâtes : il y a quelques années de cela, il l'avait déjà réalisé sur une épreuve similaire, et vous verrez que sur Google, il farcit également ses conchiglioni devant tout le monde. Mais cette fois-ci, il y a un petit twist plutôt contemporain à la recette, puisque les pâtes sont constituées d'infusion de champignons collé à la kappa carraghénane. Cela reste des penne farcies, certes, mais ce petit montage sophistiqué twisté par une belle sauce au vin jaune de papa nous paraît brillante.



Première place à la dégustation de Glenn Viel.











Le plat de Pairet Trémelle cuite dans un sirop sucré, glace de lait ribot, croûtons sautés et cacahuètes caramélisées. Pairet fait du beau Pairet, confit la trémelle dans le sirop - il l'a déjà fait avec du champignon blanc par le passé, trempé dans le sucre de vanille puis séché comme un bonbon. Là, la trémelle gélatineuse s'imbibe comme une éponge de plein de bonnes choses, est finie au beurre…

Deux épreuves sur ingrédients : champignon, miel, des juges coachs sollicités pour autre chose que des calembours pourris et des plans au ralenti, bref, nous n'en demandions pas plus. C'est parti pour un petitdes plats réalisés.Le triple étoilé et le MOF s'allient pour réaliser deux plats qui seront jugés à l'aveugle par Glenn Viel parmi les autres plats, et que les candidats devront battre. Une alliance plutôt cloisonnée, chacun des maestros se concentrant sur un plat - on aurait préféré voir du vrai quatre-mains entre deux baraques si culinairement différentes, leurs bras entrelacés, leurs tempes en sueur accolées.