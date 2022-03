Top Chef saison 13 : Les notes de l'épisode 5

De l'oignon et du spectacle vivant : c'est tout ce que l'on réclamait pour se changer les idées cette semaine. De l'oignon il y en a eu, du spectacle un peu moins. Détaillons un peu tout cela depuis notre canapé.

Épreuve 1 : l'oignon



On compte sur les doigts d'une main les gens vraiment capables de nous satisfaire par l'oignon, et par l'oignon seul - cela demande de la patience et beaucoup de technique. C'est sur cette constatation qu'est organisée la première épreuve, en compagnie de Clare Smyth, chef britannique triple étoilée (dites pas anglaise, elle est nord-irlandaise). Smyth a fait ses classes chez Ducasse et surtout Gordon Ramsay, qui l'a une fois qualifiée de "Margaret Thatcher de la cuisine : dure à cuire et sacrément talentueuse" . On ne veut pas savoir qui est le Boris Johnson de la discipline.