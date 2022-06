Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 17

On le sait d'avance, le point d'orgue de cette saison mal-aimée sera la demi-finale, dont les trois épreuves radicales révèlent finalement la qualité : une certaine cohérence dans l'escalade et la bizarrerie assumées.

1. À la pêche au tontontontonton

Arnaud

À défaut d'avoir séduit le public pour son casting, à défaut de nous avoir dégoté des Stradivarius de la technique, cette saison a progressivement cassé toutes les cloisons de la normalité en bouffe pour aller explorer, comme jamais l'émission ne l'avait fait, des territoires absurdes. C'est tout de même la saison qui nous aura fait déguster glace à la langoustine, meringues aux algues, bonnet de veau à la mangue, smoothie à la moule, dessert au foie cru et autres délires quasiment à chaque épisode. Autour d'une troupe imparfaite, ce train foutraque a suivi ce chemin sans dévier une seule fois de trajectoire, redéfinissant les limites de l'émission. L'époque pas si lointaine où le geste zinzin en épreuve était de faire du sucré-salé ou une protéine juste crue est complètement révolue. C'est également une saison qui a peu salué les anciens, peu abordé les saltos techniques habituels, et ce hors-piste a profité à des chefs comme Louise ayant échappé aux cursus académiques et parfois limitants pour les profils hors cadre. On n'attendra donc pas la finale pour se faire un avis sur cette saison et la conclure mentalement. C'était le vilain petit canard, beaucoup plus punk que les autres, et si elle ne sera jamais la préférée du public, elle restera bizarrement en mémoire, décevante, mais intense, comme des vacances annulées en août et passées dans l'appart à boire des bières avec ses voisins. En toute fin de course, elle est "attachiante", cette saison.Sous le regard de Philippe Etchebest et Sang Hoon Degeimbre, Arnaud propose de célébrer le génie belge, peuple assez joyeux pour créer un plat à partir d'un jeu de mots : la pêche au thon. Ingrédients imposés : de la pêche, du thon en boîte, et de la mayo.Pas énormément de cuisine dans son interprétation, comme pour l'original, mais plus de finesse, avec ses ravioles de pêches farcies de thon cru, huile de ciboulette, tataki de thon, thon fumé,…