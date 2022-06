Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 16

Nous faire tenir deux heures avec peu de candidats restants, c'est l'équation habituelle de ce type d'épisodes pré-finale dans Top Chef, et tout a été fait pour la résoudre à coups de loooongs flash-backs digne de Naruto, des séquences de remplissage interminables et un jury exceptionnel. En heures utiles, on a l'impression de débriefer vingt minutes d'émission. Si vous n'avez pas eu le courage de monter dans le wagon, voici les notes et le résumé.

Épreuve 1 : Inspecteurs Gadjos

Sébastien

Louise

Des inspecteurs Michelin viennent déguster les plats signatures des candidats et nous régaler de leur verve avec des formules bien senties, comme :ou. Ils sont arrivés sur le plateau et ont dégusté leurs plats dans une nuée de ténèbres que beaucoup de téléspectateurs ont pris à tort pour un parti-pris d'éclairage de la production, alors qu'il s'agit bien de leur âme.Plat-signature, grande responsabilité et aucun match : si Louise a coché toutes les cases pour satisfaire le Michelin 2022 sur cette épreuve, Sébastien et Pascal se sont appliqués sur des plats du guide 1982, tout en gibiers, fruits rouges et croustades. Cette désuétude n'était pas sans charme et rappelait l'époque où l'on écrasait des Rothmans dans l'assiette en se lissant la moustache d'un air repu entre bonhommes.Sébastien réalise son plat-signature, un plat de cœur, et son chef Marc Meurin y tient une place importante. De tous les plats réalisés cette saison, et à l'exception de la raviole, son pigeon rôti, raviole à la betterave rouge et jus de cassis, jus de pigeon, croustade d'abattis, foie gras et abats rend hommage à la croustade près à une des spécialités de son. Si cela paraît compréhensible et le plat bien réalisé (cette sauce !), il s'agira pour Seb de ne pas faire la même erreur s'il se retrouve en finale et de ne développer que sa propre puissance, qui est réelle. Il nous rassurera sur ce point à l'épreuve suivante.Louise tape juste et a bien pris en compte les deux parties de la contrainte "plat signature... pour le Michelin". Le guide ayant pris depuis quelques années le virage étoile verte/écolo, il ne pouvait que valider son plat à la fois personnel et à faible impact environnemental/zéro déchet. Dans sa joue de lotte confite, foie de lotte poêlé, fumet de poisson,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com