Top chef saison 13 : les notes de l'épisode 15

Pascal ne démérite pas. Celui qu'on moquait gentiment en robot technicien sans supplément d'âme en début de saison a évolué en élaboration et créativité (ou alors le dernier patch qu'on lui a installé est vraiment ouf). Il réalise un tartare d'huîtres aux fleurs, avec une émulsion de chou-fleur et une huile de fleur d'oranger. Mauro Colagreco apprécie la technique et la justesse des saveurs, même si l'ensemble manque un peu de punch visuel.

Nous avions légèrement grimacé la semaine dernière en apprenant le surprenant format de cette fin de saison. Comme si les candidats nous avaient entendus depuis le passé, ils se sont donc tenus à carreaux au fil de trois épreuves assez délicates. Aucune disgrâce, de belles réalisations, et en contrepartie pas un épisode des plus funs. Il faut savoir ce que l'on veut.

Les seuls gros vices restants de Top Chef, c'était les coupures pub avant chaque grande séquence, et une science toujours hyper compliquée des comptages de score, attributions des points et éliminations, élaborés avec le CERN. Même là, on est un peu déçu pour ces phases parce que c'est désormais très simple, avec la mise en place d'un système de pass en carton imprimés à l'Epson que l'on obtient à chaque victoire. Deux pass, et c'est gagné pour les demi-finales.

Un jour parfait : Mauro Colagreco a quitté son établissement face à la mer pour venir prendre l'air, et proposer deux épreuves en apesanteur : une entrée à base de fleur, un dessert à base de feuille. Deux pass Epson à la clé.

Nous allons spoiler tout de suite ce que vous savez déjà : Arnaud, dont le parcours a parfois oscillé, tient une forme olympique et va réaliser un hold-up sur tout l'épisode, suivi de près par Louise, régulière dans le haut du classement depuis déjà quelque temps. S'il s'avérait que la finale de cette saison était une Louise vs Arnaud, les monteurs et monteuses de l'émission ont dû bien se presser le citron pour voiler le signal sur cet épisode tant les deux candidats ont dominé les épreuves.