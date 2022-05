Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 14

En approche de fin de saison dans Top Chef, le sport prend souvent le pas sur la cuisine, et l'issue des épreuves se joue alors sur des coups du hasard, des poteaux carrés ou des mains dans la surface. Cet épisode 14 n'a pas fait exception à la règle et, dans un mix de calamités et d'injustices de comptage, nous livre un top 4 certes sympathique, mais pas foufou, avouons-le.

Épreuve 1 : fly to the wind

Mickaël

Pascal

Sortie scolaire : les cinq candidats restants sont invités à visiter leur ancien confrère deJean Imbert au Plaza Athénée pour lui massacrer une épreuve. Jean Imbert, roi de la tchatche sympatoche et copain des stars, est clivant comme la coriandre au sein de la commu des. Ceux qui l'aiment ont pris beaucoup de plaisir à entendre sa gouaille, ceux qui ne l'aiment pas trop ont jeté leur télévision par la fenêtre (sondage en interne). L'épreuve, autour du vol-au-vent, invitait à revisiter ce classique, mais visiblement les treize épisodes précédents ont tellement déformé les candidats à coups de glace au porc et de ski hors piste que cet exercice de slalom autour des marqueurs fondamentaux d'un plat a été, disons-le, un fiasco.Mickaël a préparé un vol-au-vent inversé, surmonté d'un ris de veau rissolé au jus de veau, renfermant un cœur de langoustines crues et bisque qui aurait dû se déverser une fois coupé sur la base en duxelles de champignons. On dit bien qui aurait dû, car cela n'a pas été le cas, et ce moment précis où le cœur n'a pas coulé a changé toute la belle idée de ce plat en un flop : c'était juste un vol-au-vent posé à l'envers sur l'assiette, finalement. La technique était là, le feuilleté était superbe, mais tout s'est joué sur ce cœur de langoustine. Toute la cascade d'emmerdes qui suivra pour Mickaël a reposé sur la viscosité de ce cœur, sur ces facteurs microscopiques, sur la liaison des protéines, sur son refroidissement probable entre l'envoi et la dégustation en plateau. Tout est parti de là et on est bien peu de choses.Ah, et le ris de veau était trop cuit, aussi.Deuxième de l'épreuve, direction l'épreuve 2.Le Varois organise un vrai bordel, pigeon à la Saint-Jacques, jus de pigeon, crème de coquillages, champignons, fruits rouges et carottes. Sur le papier, déjà, on n'est pas chaud bouillant, mais en cours de route, Pascal abandonne même le chausson pour poser la pâte en pièces détachées. Le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com