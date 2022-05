information fournie par So Foot • 11/05/2022 à 23:50

Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 13

On s'engage, on dénonce, puis on déguste des coquillages : vivez la vie d'un député dans cet épisode, qui révèle le Final Five de cette saison.

Épreuve 1 : ça dénonce

Mickaël dénonce l'élevage intensif Le Nordiste nous propose du cochon cru en ceviche, huile de sésame et piment d'Espelette et glace au porc, posés sur un crâne de porc. Vous avez bien lu : glace au porc, on pense qu'on ne pourra plus monter vraiment plus haut dans l'escalade des glaces improbables de cette saison. Et au vu de la rapidité avec laquelle les concepts de l'émission (comme le restaurant éphémère "Philosaucisse" ) prennent vie dans la réalité, on peut s'attendre cet été à voir les gamins faire tomber leur cornet cochon-poulet sur le sable.





Accompagnant le porc, une seringue pleine de sauce à disposition du goûteur permettait de dénoncer l'usage des antibiotiques sur les animaux. Surprenant, puisque Rasmus Munk, en 2019, proposait le même accessoire, la même viande, pour dénoncer la même cause (à en lire le compte-rendu d'Elvire Von Baldeberen). Cet emprunt, volontaire ou involontaire, n'a pas vexé le jeune chef puisqu'il a accordé à Mickaël la première place, pas rancunier non plus de l'hépatite E qu'il venait sûrement d'attraper en dégustant du porc cru.



Premier de cette épreuve, Mickaël est qualifié pour l'épisode 14.





Arnaud dénonce le don du sang Enfin non, l'inverse : la pénurie de sang, et surtout la…

Invité comme juge pour cette épreuve, Rasmus Munk (Alchemist, Copenhague), le Damien Saez des jeunes virtuoses danois, qui en cinquante plats brillants défend cinquante causes, a une idée derrière la tête. En deux heures, les candidats sont invités à réaliser un plat à message qui doit être surprenant et choquant, mais avec des limites : la viande humaine et le meurtre sont interdits (Mickaël aurait été capable de nous faire une glace au meurtre).