Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 12

Une épreuve drôle qui aurait pu l'être davantage et une épreuve chiante qui l'a été comme prévu : c'est un peu le topo de cet épisode qui nous révèle le Final Six de la saison.

Épreuve 1 : Studieux Bagale

Paul Pairet s'autotue à gage.

Pascal Le Varois réalise une idée à la Tex Avery, en dissimulant une petite bombe de pâte de piment habanero, crémeux persil estragon et praliné de cajou sous une neige au citron, accompagnée d'une boule de glace citron-rhum. On se frottait les mains à l'avance d'assister à cette bonne farce et voir le froid anesthésier la bouche de Bagale pour mieux lui péter dans un flot de capsaïcine. Malheureusement, comme les Américains sont très procéduriers, tout le monde a préféré éviter un procès à deux millions et prévenir le chef avant dégustation de la présence du piment. 80% d'intérêt en moins et plus grande déception de la semaine, alors que nous sommes pourtant en pleines élections législatives. Mais Bagale adore, et Pairet se fend d'un discours d'entrée au Panthéon pour le jeune candidat.



Première place pour Pascal, 3 points pour sa brigade et qualification pour l'épisode 13 !





Louise Louise réalise une idée qui a forcément traîné dans la tête de tous les téléspectateurs et candidats depuis treize saisons de Top Chef , un geste mythique, rêvé par tous, le K2 des tentatives, l'équivalent de "l'audace, c'est ça" appliqué à Top Chef : l'assiette vide et la table à manger. Elle réalise, après…

Pascal, Louise, Wilfried et Arnaud vont devoir réaliser unepour Mike Bagale, chef américain qui aujourd'hui collabore avec les marques les plus prestigieuses pour une cuisine évènementielle toujours surprenante. Vous auriez dû le voir arriver en jambon dans sa berline Classe C pour la soirée Mercedes, c'était quelque chose. Pour montrer aux candidats qu'il n'est pas là pour rigoler, ou l'inverse, Bagale réalise un de ses desserts signature qu'il avait élaboré chez Alinéa : un dessert ballon à la pomme, rempli d'hélium. On regrette que le montage n'ait pas montré tous les candidats parler avec la voix de Sébastien après dégustation.