information fournie par So Foot • 27/04/2022 à 23:50

Top Chef saison 13 : les notes de l'épisode 11

Boîte noire et Raviole : ce ne sont pas des surnoms de cambrioleurs, mais bien les deux épreuves de cet épisode 11 de la saison 13 de Top Chef, encore une fois impitoyable avec les candidats.

Épreuve 1 : la boîte noire

Équipe Mickaël, Lilian, Pairet et Etchebest

Mickaël et Lilian tapent dans le plat au sens propre comme au figuré, s'échangent les morceaux, se les ressortent de la bouche pour les ravaler, dans une séquence à nous faire presque oublier deux années de gestes barrière + la scène du spaghetti de La Belle et le Clochard . Ils perçoivent les agrumes, mais pas les bons, le céleri, mais pas le bon, Mickaël a le matcha sur le bout de la langue, mais également un peu des anticorps de Lilian.





Je reconnais un Delta là, fais-moi goûter ton Omicron.



Après un début de réalisation en cuisine, Etchebest et Pairet retournent dans la boîte, toujours avec la même finesse : Pairet massacre l'assiette, dérobe la tuile, Etchebest rattrape les restes en suçant ses knackis d'artiste nappées de crème pâtissière. Dans ce catch de substances dégoulinantes (ou quelque chose, quelque part, a forcément dû être fécondé), ils affinent le portrait-robot du plat, en identifiant les herbes de la crème pâtissière et le céleri boule. Au check visuel, le matcha est validé par Mickaël, qui se fait ensuite presque engueuler pour son daltonisme.









En fin de compte, l'équipe livre un dessert certes ressemblant, raccord sur la meringue et la tuile, mais dénué d'un grand nombre de couleurs et passant à côté de beaucoup de ses marqueurs essentiels.



Lilian en…

Pour les 10 ans de cette expérience troublante, tapant dans les mécaniques complexes de la perception du goût, le très sympa Sébastien Vauxion du Sarkara réalise un dessert d'un vice poussé à l'extrême, avec un financier à la roquette crème pâtissière aux herbes, sorbet citron et vinaigre balsamique blanc, meringue au céleri rave, et tuile matcha beurre. Les candidats devront successivement déguster et identifier ce plat dans le noir complet, puis tenter de le reproduire en râlant.