Top Chef saison 13 : Les notes de l'épisode 10

Après des phases de poules tout en contre-épreuves et contre-ingrédients, on rentre dans le dur avec de la patate, du M.O.F et des agrumes. Top Chef commence vraiment.

Épreuve 1 : pommes de terre (sous les ongles)

"C'est pas la petite bête qui va manger la grosse !"

Pascal et Mickaël Il y a quelque chose de bêtement attirant dans leurs frites écrasées aux herbes et aux échalotes, mais l'énorme brochette de pommes de terre au beurre, si appétissante soit-elle, donne une structure un peu bancale au plat une fois dressé, comme un monster truck qui écraserait une Austin Mini. Y en a qui aiment.



Pascal et Mickaël qualifiés pour l'épisode 11 !









Louise Louise délivre un plat loin d'être déshonorant, avec ses "pommes de mer" - pomme de terre hasselback aux algues, pralinée de peau, haddock, condiment…

C'était, sans aucun doute, le meilleur moment de la saison pour provoquer cet épisode massue et classique, semé d'arrivées surprises, d'épreuves centrées sur l'ingrédient, dont une en élimination directe. Grosse pression sur les candidates et candidats, qui n'ont pas démérité et qui révèlent progressivement une belle petite palette de talents.Sir Heston Blumenthal,, le chef de tous les records, en réalise encore un lors de cet épisode : celui de réaliser la démonstration la moins appétissante de l'histoire des démonstrations. On n'osera pas remettre en cause le goût de ses frites au vu de son palmarès, ni son hygiène de professionnel. Mais à la vue de ses mains semblant tout droit sorties d'un capot de bagnole et manipulant de vieilles patates pour les gratter avec ses ongles pas franchement ragoûtants, on a eu l'impression d'assister à un crime sans pouvoir exactement savoir lequel.Après cette bonne dégustation, les candidats sont appelés à cuisiner la pomme de terre, tandis que Lilian et Thibaut reviennent d'entre les morts pour récupérer leur tablier.