Top Chef : Les notes de l'épisode 4

Cet épisode 4 serait-il l'épisode de la maturité ? Et si oui, a-t-on vraiment besoin de maturité dans Top Chef ?

Épreuve 1 : "Accord Improbables", feat. Alexandre Mazzia

Les Bleus (Sébastien, Pascal et Mickaël) Les Bleus confirment leur bon niveau d'équipe en transformant l'essai sur une épreuve câpres/melon, ce qui ne semblait pas évident sur le papier, et proposent une petite tartelette pâte sablée de carpaccio de melon avec caramel de câpres, petites câpres frites par-dessus, et un granité de melon et câpres.

Une équipe intelligente, dépourvue de tout coq, aucun front contre front, une belle construction chorale avec un lead technique de Sébastien qui creuse son sillon, Pascal toujours impeccable et Mickaël qui prend de la patine auprès d'eux. Il y a au moins un finaliste dans ce trio, vous l'aurez lu ici en premier, et si on a tort, on enlèvera cette phrase de l'article, c'est l'avantage du web.



Peu de rigolades, des candidats focus jouant leur partition sans fausse note, des thèmes d'épreuves autrefois exceptionnels qui deviennent habituels aujourd'hui : on a assisté à un épisode assez représentatif de ce que semble dévoiler cette saison 13. Une saison dense, sollicitant des talents si incongrus (marier la câpre et le melon ?) qu'il nous est difficile de délimiter précisément les qualités des candidats. Une saison qui, dans ses premiers épisodes, s'éloigne nettement de la cuisine française, en tout cas celle d'un papa M.O.F, pour aller tâter les extrêmes, les marges, qu'elles soient en températures (de la glace au feu) ou en associations. Une saison complètement folle, mais jouée dans une grande normalité, ce qui est très déroutant, et finalement très en phase avec l'époque.Le triple étoilé d'1,95m aux faux airs d'Alain Souchon, ancien basketteur pro, déboule sur le plateau comme le mec à Mila : Lucie nous avait rencardés depuis le début de la saison sur ses regrets passés avec le chef, et LA rencontre allait avoir lieu. Pour justifier sa présence, Mazzia lance la même épreuve que toutes celles de cette 13saison : faire un grand plat avec des produits qui n'ont rien à voir ensemble. Le plus drôle, c'est que les candidats l'ont tellement déjà fait qu'ils commencent à être bons dans l'exercice.