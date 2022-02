Top Chef : Le doggy bag de l'épisode 2

La France, c'est 67 millions de sélectionneurs, mais c'est aussi chaque année la même quantité de juges culinaires d'une mauvaise foi absolue devant Top Chef, le concours de M6 qui entame sa treizième saison. Quatre mois, trois heures par épisode, c'est long, et parfois on a autre chose à faire le soir. Alors, que vous ayez suivi ou raté le second épisode de cette treizième saison, nous vous le résumons, en toute subjectivité et sans aucune compétence. Allez, aux fourneaux.

Épreuve 1 : Maïs que un club

Seb, Pascal et Mickaël ont proposé des cannellonis de maïs au tourteau, verrine de maïs grillé, bouillon de maïs. L'épi de maïs est troué à la perceuse pour être utilisé comme récipient. Superbe cadeau de fête des mères.





Verrine en maïs, classe de CE2 de M me Peppard-Pigue, Bormes-Les-Mimosas.



Mickaël le viandard et maître du barbeuc' rôtit le maïs bien comme il faut, tandis que Seb, aux doigts de magicien et à la voix

Chers cordons-bleus. D'abord, merci pour votre accueil la semaine dernière , et surtout merci aux candidats chambrés qui se sont manifestés et ont fait preuve de beaucoup d'humour. Pour cet épisode, une thématique très Copa América, convoquant la cheffe péruvienne Pía León et l'Argentin Francis Mallmann en juges invités.Je ne suis vraiment pas sûr que l'on ait, une seule fois, exprimé l'envie de se taper 30 minutes autour du maïs dans: entre nous, c'est un peu chiant, le maïs. Les candidats devaient impressionner la brillantissime Pía León avec cette plante qu'elle connaît bien : ils étaient non seulement invités à utiliser les grains de maïs, qui en soi n'ont pas beaucoup de goût, mais aussi à utiliser tout le reste du maïs... qui n'a pas beaucoup de goût non plus. C'était donc une épreuve piège : sur des aliments assez neutres comme ceux-là, les candidats devaient dérouler soit une savante chimie des goûts et des associations, soit une technique redoutable. Pour la technique, on a eu droit, globalement, à des makis déconstruits, des cannellonis et des gnocchis, c'est-à-dire pas grand-chose. On a alors croisé les doigts forts pour le goût.Encore une fois, preuve qu'il ne faut pas prendre ces débriefs et encore moins mon expertise au sérieux : la sélection de Pía León a été l'inverse de la mienne. Mais Pía n'a cependant rien compris au métier de juge français : elle a été gentille sur tous les plats, tout en restant constructive. Insupportable.