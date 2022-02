Top Chef : ce qu'il faut retenir du casting de la saison 13

La France, c'est 67 millions de sélectionneurs, mais c'est aussi chaque année la même quantité de juges culinaires d'une mauvaise foi absolue devant Top Chef, le concours de M6 qui débute aujourd'hui sa treizième saison. Quatre mois, trois heures par épisode, c'est long, et parfois on a autre chose à faire le soir. Alors, que vous ayez suivi ou raté cette reprise, on va vous résumer, en toute subjectivité et sans aucune compétence, le casting de la saison 11.

Mickaël Braure

<div style=" display: flex; flex-direction: row;…</a>

Douze candidats, trois candidates pour cette saison : on progresse décidément peu dans le ratio femmes/hommes, tandis que le quota de Belges est à son apogée, allez comprendre... Bien qu'il soit impossible de résumer une personne, un parcours, des espoirs en quelques phrases et sur la base d'un montage à la télévision, c'est ce que nous allons faire - pardon d'avance. Du coup, ce soir, on passera sur les épreuves jamais très intéressantes ni emblématiques du premier épisode et on va se concentrer sur les loulous en tablier qui doivent nous tenir en haleine jusqu'au mois de mai.Chef du bistrot du Witloof, à dix minutes de Lille, bistronomique, cuisine chaleureuse et autodéfinie comme rurale,, circuit court, Patrice Cabanel, tradi gourmand, bourrin-coquin., arbore-t-il fièrement sur son T-shirt, pensant naïvement qu'Etchebest percuterait. Et le plus triste, c'est que ça marche (16minute).transforme tout ce qu'il touche en confit gras et réconfortant, et ça peut attendrir Etchebest et Darroze sur chaque épreuve.peut nous monter le cholesterol à 10g en deux plats, rien qu'à travers l'écran.