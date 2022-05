Top 9 : virées de Benzema à Saint-Denis

Karim Benzema a beau être un Lyonnais adopté par Madrid, son histoire s'est écrite en partie dans le 93, du côté de Saint-Denis. Retour sur ses soirées les plus marquantes sur la pelouse du Stade de France. Avant d'y écrire peut-être sa plus belle page en éteignant Liverpool, ce samedi.

1. Pétards mouillés en Gambardella

2. Pas du genre à faire l'Autriche

Hatem Ben Arfa, Loïc Rémy, Anthony Mounier... Le premier passage de Benzema au Stade de France est marqué du sceau de la génération 1987. Pas étonnant donc que ça soit un échec cuisant. Immenses favoris en finale de Gambardella, les jeunes de l'OL se font laminer 6-2 par le Téfécé. Le jeune Karim a quand même le mérite de faire passer la pilule alors que les Gones se prennent une bulle. Rebelote l'année suivante contre Strasbourg. Benzema marque le seul but lyonnais et ne peut empêcher la défaite de son équipe (1-3). De son côté, HBA déclenche une polémique en ne se présentant pas le jour du match. Seize ans plus tard, rien n'a changé.Dans la nuit dionysienne, celui qui est alors la doublure de Fred en club - oui, c'est possible - honore sa première sélection avec l'équipe… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com