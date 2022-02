Top 8 : tigres du foot

ROARRRR ! L'année du tigre débute ce mardi selon le calendrier chinois. Après onze années dans l'ombre du coq, du singe, du rat ou encore du buffle, le prédateur retrouve le trône pour les douze prochains mois. L'occasion de rendre hommage à tous les fauves qui ont laissé une trace dans le milieu du football. Pour des motifs divers et variés.

Arthur Friedenreich

Pelé prétend avoir inscrit 1 283 buts ? Arthur Friedenreich, lui, en aurait marqué 1 329. Rien que ça. Né en 1892 d'un père allemand et d'une mère brésilienne, l'attaquant a fait des merveilles dans les années 1920. Malgré le racisme, omniprésent à une époque où les joueurs de couleur étaient rares, il s'est imposé comme l'une des premières stars du football sud-américain. Septuple vainqueur du championnat, Friedenreich est passé par le São Paulo FC, Flamengo et l'Atlético Mineiro, mais a surtout brillé sous le maillot de Paulistano. Il a aussi mené laà son premier titre continental en 1919, en inscrivant l'unique but de la finale contre l'Uruguay. Des performances et une combativité qui lui ont valu d'être surnommé "le Tigre". Petit gabarit, mais grand talent. Il a raccroché les crampons en 1935. Atteint par la maladie d'Alzheimer, il est décédé en 1969 à l'âge de 77 ans. Le ballon rond ne l'oubliera pas. La Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS) l'avait justement placé au cinquième rang des meilleurs Brésiliens du XXsiècle derrière Pelé, Garrincha, Zico et Zizinho.

No dia 18 de julho de 1892, nascia Arthur Friedenreich, o primeiro craque da história do futebol brasileiro.El Tigre atuou pelo Tricolor de 1930 a 1935, marcou 102 gols em 124 jogos e conquistou o @Paulistao de 1931.Fried faleceu em 1969, mas seu legado é eterno. ?? pic.twitter.com/X4hBdTcwsC

Radamel Falcao

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2021a mis l'Europe à ses pieds sous les maillots rayés (le hasard fait bien les choses) de Porto et de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com