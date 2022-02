information fournie par So Foot • 23/02/2022 à 06:00

Top 7 : Quand Cristiano Ronaldo martyrise l'Atlético de Madrid

Cristiano Ronaldo et l'Atlético de Madrid, c'est une histoire d'amour à sens unique. Club qu'il a le plus affronté dans sa carrière (35 fois), le champion d'Espagne en titre est également la deuxième proie préférée du Portugais (25 pions encaissés, à deux unités du Séville FC). Avant les retrouvailles ce mercredi soir en huitièmes de finale de Ligue des champions, retour sur sept moments où CR7 a fait vriller Diego Simeone et ses poulains.

Atlético Manchester United 23/02/2022 à 21h Ligue des champions Diffusion sur

Real Madrid 4-1 Atlético de Madrid

Mettez José Mourinho et Diego Simeone dans la cocotte du Santiago-Bernabéu pour épicer votre plat. Refroidissez légèrement avec une ouverture du score des, puis utilisez votre CR7 le plus aiguisé du tiroir pour désosser l'Atlético : deux penaltys, une passe décisive, un carton rouge provoqué. Le Real se régale, et lestrinquent.