Top 7 : on a tous cru à ces (faux) buts

Humiliée sur sa propre pelouse par l'Inter samedi (0-3), l'AS Roma pensait sauver l'honneur à la 82e minute par Nicolò Zaniolo, auteur d'une superbe mine en lucarne. Tout le monde y a cru, mais ce n'était en fait qu'une cruelle illusion d'optique. Et c'est loin d'être la première fois que ça arrive. C'est parti pour un top 100% illusion.

Nicolò Zaniolo

C'est le plus récent , et l'un des plus beaux : la frappe du petit prince romain est pure, téléguidée, et cela aurait fait un pion exceptionnel, avec le commentaire qui va avec. Dommage, mais non.

zaniolo fake goal vs inter - commentators and scoreboard somehow fall for it pic.twitter.com/2d6I8SmPm6

David Puclin

— pali ??? (@palilfc) December 4, 2021Voilà une illusion d'optique qui, lors de cette rencontre du championnat croate, a eu de vraies conséquences. Alors que David Puclin, milieu défensif du Slaven Belupo, a profité d'une relance foireuse du portier de Split Josip Posavec pour tenter un lob astucieux, le cuir se dirige vers la cage et semble aller tout droit au fond. Les filets tremblent, on pense que l'égalisation est acquise... Et le temps de se dire cela, le ballon est resté dans l'aire de jeu, et Posavec a réussi, on ne sait trop comment, à s'en sortir. Sur le terrain, personne ne comprend rien, y compris le gardien de l'autre camp Antonio Jezina, qui était déjà parti célébrer tout ça avec son banc. Les attaquants de Split s'arrêtent d'abord, puis comprennent qu'ils ont un coup à jouer, et Josip Posavec est lancé, alors que Jezina tente de revenir comme il peut, mais ne parviendra pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com