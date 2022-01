Top 7 : coups de foudre autour d'un terrain de foot

Le foot et l'amour ne sont pas incompatibles, au contraire. La récente union d'un footballeur et d'une arbitre a permis de remettre les pendules à l'heure, et de rappeler que l'alchimie entre les deux plus belles choses du monde n'est pas une chimère. La preuve, avec cette sélection de dix moments de football qui nous font croire - ou pas - au coup de foudre.

Carton rouge et coup de foudre

Le PSG et le Bayern, pas si ennemis

Champion du monde sur le terrain et en dehors

Le défenseur du FC Emmen, Jeff Hardeveld, a connu un bel exemple d'ascenseur émotionnel. D'abord exclu, puis défait par le FC Eindhoven (0-1), le Néerlandais s'en est allé au vestiaire avec le cœur lourd. Mais ce qui s'annonçait être une soirée désastreuse va finalement devenir le plus beau jour de sa vie. Sur la ligne de touche, Shona Shukrula officie en tant que quatrième arbitre, assiste à l'expulsion du latéral et tombe sous le charme. Depuis, les deux tourtereaux ne se sont jamais lâchés et viennent d'officialiser leur relation aux yeux de tous .En 2016, Alphonso Davies n'était qu'un illustre inconnu, faisant ses gammes à l'académie des Whitecaps. C'est à cette période-là qu'il rencontre Jordyn Huitema, alors âgée de 15 ans. Les deux ados se parlent, se fréquentent, flirtent avant de se mettre ensemble en 2017 à la suite d'un texto cliché, mais apparemment efficace :Cinq ans plus tard, l'un est titulaire au Bayern Munich, l'autre est attaquante au PSG, et les deux sont inséparables. Visiblement, l'amour rend meilleur au foot.Entre deux matchs contre la Nouvelle-Zélande et l'Irak, Iker Casillas profite de la Coupe des confédérations 2009 pour rencontrer celle qui sera plus tard sa femme, la journaliste Sara Carbonero. Un couple résolument attaché aux terrains, puisqu'un an après leur rencontre, le capitaine de laofficialisera leur union en embrassant sa dulcinée devant les caméras, en zone mixte, après son sacre en Coupe du monde.