Top 50 : Transferts avortés (de 40 à 31)

Chaque période de mercato est une belle occasion d'assister à la naissance d'histoires rocambolesques. Entre les beaux coups et les flops annoncés, une autre catégorie mérite le coup d'œil. Voici une sélection de 50 transferts qui ont capoté au XXIe siècle. Au menu : des fax de dernière minute, des trahisons et des grosses colères.

Champion de France, l'OM de Didier Deschamps avance avec appétit sur le mercato estival 2010. Et pour cause : les Olympiens doivent combler le départ de Mamadou Niang, capitaine et meilleur buteur du championnat la saison passée, qui file à Fenerbahçe après cinq années passées sur le Vieux-Port. Pour le remplacer, DD a coché un nom : Luís Fabiano. Titulaire en pointe de la, le Brésilien sort d'un bon Mondial qui l'a vu inscrire trois buts. Le Sévillan a la cote, et la Canebière s'enflamme à l'idée de le voir évoluer au Vélodrome. On dit le joueur séduit par le projet de l'OM, l'agent confirme les négociations et tout semble réglé. Mais Séville veut 18 millions d'euros que Marseille ne donnera pas, en plus des exigences salariales du joueur. L'histoire capote. L'OM jette finalement son dévolu sur Gignac et Loïc Rémy pour plus de 30 millions de pépettes. Marqué par cet épisode, Luís Fabiano rentre au pays au printemps suivant, chargé de regrets :Au royaume des transferts avortés, l'année 2017 est celle du règne de Yannis Salibur. En six mois, l'attaquant a pensé quitter Guingamp à deux reprises, en vain. Dans les dernières heures du mercato hivernal, l'EAG croit décrocher une vente record en voyant Hull City signer un chèque de dix millions d'euros pour s'offrir Salibur. Seulement, le club anglais tarde à transmettre la paperasse nécessaire à la validation du transfert, refusé par la FIFA une semaine plus tard, ce qui pousse la LFP à requalifier le contrat du principal intéressé. Un mal pour un bien, Hull City étant relégué en Championship en fin de saison. Et Salibur ? Il joue toujours le jeu dans les Côtes d'Armor, avant d'entrevoir une nouvelle porte de sortie pendant l'été. Le 31 août, Guingamp trouve un accord avec Saint-Étienne pour un transfert de huit millions d'euros, mais les négociations patinent au niveau du salaire :