Top 50 : Transferts avortés (de 30 à 21)

Chaque période de mercato est une belle occasion d'assister à la naissance d'histoires rocambolesques. Entre les beaux coups et les flops annoncés, une autre catégorie mérite le coup d'œil. Voici une sélection de 50 transferts qui ont capoté au XXIe siècle. Au menu : des fax de dernière minute, des trahisons et des grosses colères.

Vidéo

C'est devenu l'une des histoires les plus croustillantes duoutre-Manche : le transfert raté de Peter Odemwingie à Queens Park Rangers lors du mercato d'hiver 2013. Alors joueur de West Bromwich, l'ex-buteur du LOSC est filmé par les caméras de Sky Sports dans sa voiture à quelques pas du siège de QPR, à Londres, lors des dernières heures du mercato. Au micro du journaliste présent sur place, l'ancien international nigérian déclare :Prêt à tout pour s'engager avec les résidents de Loftus Road, le joueur se voit même interdire l'entrée du bâtiment, car le deal n'était pas fait entre les deux clubs. Il ne se fera finalement jamais, et Odemwingie est contraint de rebrousser chemin pour retrouver ses coéquipiers auxquels il avait déjà dit au revoir. Après quelques jours d'incertitudes, Odemwingie a présenté ses excuses à West Brom et payé une amende de 75 000 livres. Quelques années plus tard, Odemwingie racontera sa version de l'un des transferts ratés les plus fous de la décennie :(...)