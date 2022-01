Top 50 : Transferts avortés (de 20 à 11)

Chaque période de mercato est une belle occasion d'assister à la naissance d'histoires rocambolesques. Entre les beaux coups et les flops annoncés, une autre catégorie mérite le coup d'œil. Voici une sélection de 50 transferts qui ont capoté au XXIe siècle. Au menu : des fax de dernière minute, des trahisons et des grosses colères.

À l'aéroport Peretola de Florence, il est un peu plus de midi au moment où Sergej Milinković-Savić et son père, Nikola, posent pied sur le tarmac. Le milieu de terrain du KRC Genk, alors tout juste champion du monde U20 avec la Serbie au mois de juin 2015, est en route vers le siège de la Fiorentina pour y découvrir la Serie A sous les ordres de Paulo Sousa. Mais au moment fatidique de la signature du contrat, c'est le drame : SMS fond en larmes et demande plus de temps en invoquant. En Italie, on parle alors de pressions extérieures ou encore d'un accord existant entre son agent, Mateja Kežman, et le directeur sportif de la Lazio Igli Tare. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le 31 juillet 2015 (moins d'une semaine plus tard), Sergej Milinković-Savić avant séchait ses larmes et s'engageait officiellement avec la Lazio. Le début d'une grande histoire d'amour qui dure encore plus de six ans après.C'est l'un des principaux rendez-vous manqués du début de l'ère QSI à Paris. Quelques jours après la nomination de Carlo Ancelotti au cœur de l'hiver de la saison 2011-2012, Doha cherche à faire un gros coup pour faire entrer Paris dans une autre dimension. Si Javier Pastore est arrivé durant l'été, les dirigeants parisiens rêvent d'offrir Alexandre Pato à leur nouveau coach. En stage hivernal, sous les yeux des dirigeants qatariens , Milan s'impose même sur un but de Pato. Malgré des offres parisiennes autour de 30M d'euros et un contrat sur mesure, le deal ne se conclut pas. À l'époque, une rumeur circule : ce serait Barbara Berlusconi, membre du conseil d'administration de l'AC Milan, fille duet surtout en couple avec le joueur, qui aurait bloqué le départ de Pato à Paris. Une version démentie par l'intéressé quelques années plus tard, en 2014, dans les colonnes du