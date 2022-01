Top 50 : Transferts avortés (de 10 à 2)

Chaque période de mercato est une belle occasion d'assister à la naissance d'histoires rocambolesques. Entre les beaux coups et les flops annoncés, une autre catégorie mérite le coup d'œil. Voici une sélection de 50 transferts qui ont capoté au XXIe siècle. Au menu : des fax de dernière minute, des trahisons et des grosses colères.

Pas de Ballon d'or pour, mais le Polonais est le seul à être présent deux fois dans ce top 50. Car un an après son faux-transfert à l'AJ Auxerre, et sans parler des avances du RC Lens, Lewandowski a failli débarquer outre-Manche du côté de Blackburn. Alors en milieu de tableau en Premier League, lesde Sam Allardyce cherchent un buteur digne de ce nom. Big Sam s'envole pour la Pologne et rencontre le joueur. Le Lech Poznań réclame quatre millions d'euros et les négociations doivent avoir lieu. Problème : à quelques milliers de kilomètres de là, le volcan Eyjafjöll entre en éruption. Son nuage de cendres volcaniques bloque le trafic aérien européen. En Pologne, Robert Lewandowski ne peut donc monter dans l'avion qui devait le conduire vers la Premier League, pendant que Sam Allardyce poireaute à l'aéroport de Manchester., a depuis confié Lewandowski. Sauf qu'entre-temps, le Polonais a pris sa voiture pour répondre aux appels du Borussia Dortmund.Les supporters de Liverpool se souviennent probablement du mois de juillet 2005. Moins de deux mois après le sacre desen Ligue des champions à Istanbul, le champion d'Europe tire la tronche en apprenant les envies de départ de l'enfant du club, Steven Gerrard. Cet été là, le milieu anglais refuse de prolonger et voit Chelsea faire le forcing pour le recruter., admet-il dans des propos relayés par leCourtisé par le Real Madrid, Gerrard se voit bien filer chez les, qui formulent plusieurs offres supérieures à 30 millions de livres à Liverpool et où José Mourinho l'attend avec impatience. Sur les bords de la Mersey, les fans sont en colère, au point qu'un maillot floqué du nom de Gerrard est brûlé devant Anfield. Après dix-sept années passées