Top 50 : Transferts avortés (1er) : Adriano au Havre

Une 13e journée de Ligue 2 entre le HAC et Arles-Avignon disputée au milieu de l'automne n'est a priori pas un décor idéal pour accueillir l'histoire. Sauf que ce 31 octobre 2014, l'affiche opposant l'équipe de Jérôme Leroy à celle de Téji Savanier est marquée par la présence d'Adriano. En quête d'un dernier challenge, l'attaquant brésilien donne le coup d'envoi fictif, signe des autographes, distribue des sourires, salue ses futurs coéquipiers, visite les installations du club doyen, est accueilli comme un roi à l'hôtel de ville et le dit à qui veut l'entendre : "Le Havre est l'endroit idéal pour reprendre le football." L'Imperador ne réalisera malheureusement jamais ce rêve. Récit d'une histoire qui prouve une chose : l'amour dure parfois vingt-quatre heures.

Paris-Normandie, hôtel de ville et Téji Savanier

En attendant de se relever, Adriano est assis à la terrasse du Novotel du Havre et il accorde sa première interview à Benoît Donckele, chargé de couvrir l'actualité du HAC pour Paris-Normandie.(après deux ans d'inactivité, Adriano avait repris en février 2014 à l'Atlético Paranaense, d'où il s'était fait virer en avril après avoir manqué plusieurs entraînements. Six mois plus tard, il débarquait au Havre, NDLR)., se souvient le journaliste.Surtout, Benoît Donckele a enfin le Brésilien sous les yeux, chez lui, en Normandie, et cette réalité lui permet de croire de plus en plus à ce qui n'était qu'une sombre rumeur quelques jours plus tôt : et si Adriano signait vraiment au Havre ?Arrivé à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle dans la matinée, l'international(48 sélections, 27 buts) n'est pas venu pour visiter la tour Eiffel. Une voiture venue le chercher à Roissy l'amène directement au Havre, où un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com