Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (50 à 41)

Poétique, comique ou tragique, le surnom est le b.a.-ba de l'"iconisation" du joueur de foot. Revue d'effectif lyrique - mais non exhaustive - des plus beaux blases qui ont participé à mythifier l'histoire du jeu.

Voilà le fort joli surnom qu'avait attribué Carlo Pellegatti, un commentateur de Milan Channel, à l'ex-défenseur central. Nesta ne tacle pas, ne s'énerve pas, ne panique pas. Et les attaquants adverses ne voient pas le ballon. Un art de la défense sans arme, ni haine ni violence.Porte-étendard du cultissime, Vinnie avait fait découvrir le pourquoi du comment de son charmant surnom à Paul Gascoigne, un soir de février de 1988 où Wimbledon recevait Newcastle. Le Gallois avait tout simplement murmuré à l'oreille de Gazza en début de match :Le meilleur joueur roumain de tous les temps méritait bien une analogie avec le meilleur joueur de tous les temps. Une comparaison que le principal intéressé n'aura jamais reniée. Transféré à Brescia en 1992 - où il casse la barraque en Serie A pendant deux ans -, Hagi sera finalement revendu au Barça contre son gré :Champion d'Europe 2004 avec la Grèce, l'ex-défenseurdoit son surnom à Otto Rehhagel et à son quasi double mètre. Un sobriquet qui incite forcément à en apprendre plus sur cette merveille du monde déchue : le colosse de Rhodes était une statue d'Hélios, le dieu Soleil, dont la hauteur dépassait trente mètres. Elle fut renversée en -227 ou -226 avant Jésus-Christ par un tremblement de terre. Accessoirement, sachez que c'est aussi le titre du second film de Sergio Leone, une anecdote que vous auriez tort de ne pas placer pour briller en société.