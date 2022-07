Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (40 à 31)

Poétique, comique ou tragique, le surnom est le b.a.-ba de l'" iconisation " du joueur de foot. Revue d'effectif lyrique - mais non exhaustive - des plus beaux blases qui ont participé à mythifier l'histoire du jeu.

Jean Tigana - Le Don Quichotte du Mali

Mario Kempes - El Matador

Vidéo

Né d'un père malien et d'une mère française, Jeannot a marqué la Ligue 1 et l'équipe de France par son endurance sans limite et sa technique balle au pied. Le vice-Ballon d'or 1984 a aussi un caractère bien trempé qui lui a valu ce doux surnom, lorsqu'il était à Bordeaux : le Don Quichotte du Mali, car il était toujours en guerre contre quelqu'un. Membre du "Carré magique" avec Platini, Giresse et Fernandez, il joue évidemment un grand rôle dans le titre de champion d'Europe des Bleus en 1984. Pour le coup, il y sera le Sancho Panza de Platini, un fabuleux écuyer.Il y a eu desavant comme après lui. Mais il ne serait pas galvaudé de qualifier Mario Alberto Kempes de plus emblématique de tous. Ange exterminateur du1978, lede Valence assassine d'un doublé les Pays-Bas en finale, devenant avec six réalisations le meilleur canonnier du tournoi. Son blase, lui, est une belle trouvaille journalistique, comme le raconte le principal intéressé."Tu marques beaucoup de buts à domicile, mais pas tellement à l'extérieur. La prochaine fois que je dois commenter un match et que tu plantes, je te donnerai un surnom."