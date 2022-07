Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (30 à 21)

Poétique, comique ou tragique, le surnom est le b.a.-ba de l'" iconisation " du joueur de foot. Revue d'effectif lyrique - mais non exhaustive - des plus beaux blases qui ont participé à mythifier l'histoire du jeu.

Javier Hernández - Chicharito

Gunnar Andersson - 10h10

Gerd Müller - Der Bomber

Sublime bizarrerie : une majorité de gens n'ont jamais entendu parler de Javier Hernández, mais connaissent. Le surnom du renard mexicain est on ne sait trop comment devenu plus connu que son nom de famille. L'histoire est simplissime, mais savoureuse : le papa du bonhomme, l'ex-international mexicain Javier Hernández Gutiérrez, était surnommé(le petit pois), en raison de ses yeux verts.étant plus petit que son père, il sera donc le très petit pois. C'est simple, efficace et ça reste en tête. Que demander de plus ?Entre désertion de l'armée suédoise et addiction au pastis, la vie de Gunnar Andersson aura été bien remplie. Autant d'histoires et d'anecdotes qui auraient pu valoir un surnom épique au bonhomme. Pourtant, si Gunnar était appelé "10h10", c'est tout simplement parce qu'il avait les pieds en canard. Une malformation légère, qui ne l'a pas empêché de porter l'OM pendant huit années de 1950 à 1958, en alignant 220 matchs pour presque autant de buts. À choisir avec le Soulier d'or, on peut imaginer qu'il aurait sans hésiter préféré des semelles orthopédiques.605 matchs joués, 570 buts avec le Bayern. Si la carrière de Müller est stratosphérique en club, c'est bien avec la sélection que le Bavarois va hériter de son surnom militaire :soit. À la fin des années 1960, le palmarès de lane fait pas encore rêver, avec seulement une Coupe du monde au compteur. C'est lors du Mondial 1970 que Müller s'affirme aux yeux de tous comme le flingueur le plus impitoyable du foot mondial, trouant 10 fois les filets lors de cette seule édition. Le Bombardier a pris son envol, emmenant dans son sillage une Allemagne hégémonique. Meilleur buteur de l'Euro 1972, troisième meilleur réalisateur…