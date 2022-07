Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (20 à 11)

Poétique, comique ou tragique, le surnom est le b.a.-ba de l'" iconisation " du joueur de foot. Revue d'effectif lyrique - mais non exhaustive - des plus beaux blases qui ont participé à mythifier l'histoire du jeu.

Juan Alberto Schiaffino - El Dios del fútbol

Claude Makélélé - Mi-cuisse

Un homme de superlatifs. Souvent présenté comme le plus grand joueur uruguayen de tous les temps, Schiaffino participe à traumatiser le Brésil tout entier, en terrassant laau Maracanã, en finale du mondial 1950. La faute, notamment, à un but de Don Juan. Grand architecte du drame du Maracanaço, ce numéro 10 hors norme gagne partout où il passe. À Peñarol, où il remporte quatre championnats nationaux, puis à l'AC Milan, avec qui il soulève trois. Son coéquipier Cesare Maldini dira de lui. L'écrivain uruguayen Eduardo Galeano sera un poil plus lyrique :Et si Schiaffino avait toujours pu observer la terre vue du ciel ? C'est du moins ce que semble indiquer son surnom céleste :Lors de son arrivée à Nantes, il se murmure que les coéquipiers de Claude furent passablement impressionnés par sa troisième jambe. Un don du ciel qui donnera lieu à l'une des anecdotes les plus mythiques de la Ligue 1. À la sortie des douches nantaises, le milieu de terrain tombe sur son coach, Coco Suaudeau. L'entraîneur ne manque alors pas de complimenter la physionomie de son joueur :Ce que Jean-Claude ne savait pas, c'est que la chère et tendre du jeune milieu défensif était alors sa fille. La suite a évidemment pris des airs de telenovela, comme le raconte l'ex-Canari Nicolas Ouédec :