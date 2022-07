Top 50 : Les meilleurs surnoms du foot (10 à 1)

Poétique, comique ou tragique, le surnom est le b.a.-ba de l'" iconisation " du joueur de foot. Revue d'effectif lyrique - mais non exhaustive - des plus beaux blases qui ont participé à mythifier l'histoire du jeu.

Juan Román Riquelme - El Último Diez

Luigi Riva - Rombo di Tuono

Une histoire de plaisir et rien d'autre. Des dribbles de la semelle, des passes lasers, des une-deux amoureux et surtout cet exceptionnel sens du rythme, cotonneux, hypnotique, que seuls les numéros 10 d'antan savaient imprimer au jeu. Juan Román Riquelme aura précisément fait le contraire de Zinédine Zidane, prototype même du meneur de jeu qui aura su s'adapter au football moderne. L'Argentin, lui, aura préféré embrasser son anachronisme. Son football fonctionne à rebours d'un jeu de plus en plus scientifique, rigoureux et optimisé. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'inventer une nouvelle passe. D'imaginer un nouveau geste. D'imprimer son propre sens au déroulé de la partie. C'est du moins l'avis des supporters de Boca Juniors, qui éliront Riquelme meilleur joueur de l'histoire de leur club, devant un certain Diego Armando Maradona. Impossible, enfin, de ne pas citer Jorge Valdano, qui aura fait le plus bel éloge d': "La foudre en marche. Rapide, puissant et finisseur grandiose, Luigi Riva reste encore aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de la. Le bruit fracassant de ses frappes évoque au journaliste Gianni Brera le son des éclairs qui zèbrent le ciel. Fort joliment surnommé- bruit de tonnerre – l'attaquant remporte l'Euro 1968 avec l'Italie, avec qui il atteint aussi la finale du Mondial 1970, en ayant frappé à trois reprises lors du tournoi. Mais avant d'être l'homme d'un pays, Riva est peut-être aussi celui d'une île, la Sardaigne, où il a défendu pendant 14 ans les couleurs du Cagliari Calcio. Meilleur buteur de l'histoire des, l'attaquant aura permis aux siens de soulever leur seul et unique, en 1970. Lede la Serie A cette saison là ?… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com