Top 50 : Ils ont marqué l'histoire de Koh-Lanta (de 50 à 41)

Depuis 2001, de nombreux aventuriers et aventurières ont rivalisé pour gagner Koh-Lanta, résister aux conseils, gagner des épreuves, soulever des totems, trouver de quoi manger dans la jungle... S'il y a eu autant de candidats que de trajectoires, certains et certaines ont plus marqué l'émission que d'autres. Voici les 50 candidats qui ont le plus marqué Koh-Lanta depuis ses débuts.

Rico la défonce

Vidéo

Julie

Il aurait dû faire partie de ces candidats que l'on oublie très vite. Mais comment effacer de sa mémoire ce sourire ? Le visage figé, les yeux plissés et surtout les lèvres rieuses, mais pudiques, qui ne laisseront jamais deviner ses dents. En toutes circonstances, le magnifique Rico la défonce n'a jamais pu s'en défaire, et a offert à la France son innocence si réconfortante lors du premier confinement. Rico la défonce, c'est le digne représentant des aventuriers oubliés, de ceux qui préfèrent tout donner plutôt que tout gagner. Cœur avec les doigts, à jamais.Difficile de l'appeler autrement que "la chanteuse", elle ne faisait que ça, et de préférence sur des airs Disney. Décrite comme, cette assistante dentaire de 38 ans débarquée en 2016 àn'a en effet eu cesse de pousser le bouchon toujours plus loin, et surtout pour le téléspectateur. Julie pleure après avoir laissé échapper un indice en papier de sa culotte au milieu d'un bain collectif avec les Rouges, Julie pleure après avoir été désignée ambassadrice, Julie pleure après avoir éliminé Jérôme à la boule noire... Mais Julie restera 32 jours et reviendra audeux ans plus tard grâce à sa dégoulinante Lire la suite de l'article sur SoFoot.com