Top 50 : Ils ont marqué l'histoire de Koh-Lanta (de 40 à 31)

Depuis 2001, de nombreux aventuriers et aventurières ont rivalisé pour gagner Koh-Lanta, résister aux conseils, gagner des épreuves, soulever des totems, trouver de quoi manger dans la jungle... S'il y a eu autant de candidats que de trajectoires, certains et certaines ont plus marqué l'émission que d'autres. Voici les 50 candidats qui ont le plus marqué Koh-Lanta depuis ses débuts.

Francis

Patrick

Dis-moi qui tu as battu et je te dirais qui tu es. Profitant de son statut de doyen de l'aventure, Francis a su se faire apprécier de tous pour arriver jusqu'en finale de. Le moment que cet amoureux de la belote choisit pour abattre sa carte maîtresse : la boussole. Un objet que le régisseur à la retraite sait manier à la perfection, terminant l'épreuve d'orientation en moins de 20 minutes - record qui ne sera probablement jamais battu - devant Mohamed et Clémence, qui l'amènera en finale afin de lui mettre fanny. Fort de son premier passage, Francis reviendra 7 ans plus tard pourdans le costume du parrain de la mafia. Sauf que son :adressé à Claude aux ambassadeurs se terminera par une élimination au conseil du lendemain. Plus Francis Veber que Francis Ford Coppola.Le Joker en est la preuve, il faut toujours se méfier d'un homme qui a toujours le sourire. Et ce n'est pas le sympathique Patrick qui dira le contraire. Car derrière cette bonne humeur permanente, se cache Lire la suite de l'article sur SoFoot.com