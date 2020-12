Top 50 : Ils ont marqué l'histoire de Koh-Lanta (de 30 à 21)

Depuis 2001, de nombreux aventuriers et aventurières ont rivalisé pour gagner Koh-Lanta, résister aux conseils, gagner des épreuves, soulever des totems, trouver de quoi manger dans la jungle... S'il y a eu autant de candidats que de trajectoires, certains et certaines ont plus marqué l'émission que d'autres. Voici les 50 candidats qui ont le plus marqué Koh-Lanta depuis ses débuts.

Rat-vière

Namadia

Conseil Namadia - Javier

En 2012, la Belgique a découvert son Diable Jaune. Père aimant dans le civil,stratège dans le privé, Javier fait partie du club très select des ambassadeurs sortis vainqueurs du tirage au sort. Une paire de boules blanches qui l'a sauvé d'Anthony, mais pas de Namadia et de son collier légendaire. De ceux qui prennent des notes et travaillent pour revenir plus fort, le Belge s'est inspiré à sa façon de Maximelors de son retour lors du, où il a tenté de piéger la pauvre Nathalie. Éliminé à l'orientation cette année-là, Javier restera dans la légende pour un duel perdu, alors qu'il est un joueur très honorable. Jérôme Boateng.Sans conteste le plus grand collier de l'immunité de l'histoire de. L'embrouille avec Javieravant les votes pour faire monter la pression. Le temps d'attente avant de sortir le collier à la suite de la question de Denis. Le. Le frottage de bouc, avec le sourire en coin, lors du dépouillement. Et, évidemment, l'orthographesur le bulletin. L'homme d'une action, certes, mais quelle action.