Top 5 : Ils vont créer la surprise à Roland-Garros

Comme chaque année, des joueurs et des joueuses plus ou moins loin du sommet des classements ATP et WTA devraient faire un joli bout de chemin dans le tableau de Roland-Garros. À l'aube du premier jour de la quinzaine, voici en avant-première le nom de cinq d'entre eux. Attention, spoiler.

Alexander Bublik

Paula Badosa Gibert

Qu'on se le dise tout de suite : voilà sûrement le joueur le plus timbré du circuit. Car Alexander Bublik, c'est notamment celui qui ne voit, comme il l'affirmait àen septembre dernier. Mais en dehors de ses déclarations parfois lunaires, le bombardier kazakh est aussi un formidable artiste, capable de servir 30 aces par match (dont certains à la cuillère), d'envoyer des deuxièmes balles à 220 km/h, et même de convertir une balle de match grâce à un coup gagnant... dans le filet adverse. Déjà tombeur de Gaël Monfils l'an passé au premier tour, il sera cette fois opposé à la tête de série n°2 Daniil Medvedev. Un gros morceau certes, sauf que le Russe a un dégoût profond pour la terre battue. La preuve : il n'a jamais remporté le moindre match porte d'Auteuil, et n'a joué que deux tournois sur la surface cette année... pour une seule petite victoire. En scalpant d'entrée le finaliste du dernier Open d'Australie, Bublik verrait le tableau s'ouvrir devant lui. On a déjà hâte de le voir au troisième tour contre Reilly Opelka, dans un match en cinq sets à 127 aces au total.Deux fois sur les quatre dernières années, la gagnante de Roland-Garros Lire la suite de l'article sur SoFoot.com